Motorista morre esmagado após caminhão tombar na BR-262, em Miranda

Motorista, de 24 anos, que não teve o nome divulgado, morreu esmagado após tombar o caminhão que conduzia na BR-262, na região de Miranda - a 208 quilômetros de Campo Grande, na manhã de terça-feira (9).

Informações do boletim de ocorrência, apontam que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados para atender o local e inicialmente não encontraram o condutor do veículo.

Diante disso, levantou-se a suspeita que a vítima poderia estar presa nas ferragens, mas houve a necessidade do acionamento de um guincho para realizar a remoção do caminhão do local.

Após a retirada, o corpo do motorista foi localizado e ele havia sido esmagado pela cabine. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram presentes no local para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

