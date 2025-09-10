Menu
Trânsito

Motorista morre esmagado após caminhão tombar na BR-262, em Miranda

Rapaz, de 24 anos, ficou preso na cabine e não conseguiu ser resgatado a tempo

10 setembro 2025 - 08h54Luiz Vinicius
O acidente aconteceu em MirandaO acidente aconteceu em Miranda   (A Princesinha News)

Motorista, de 24 anos, que não teve o nome divulgado, morreu esmagado após tombar o caminhão que conduzia na BR-262, na região de Miranda - a 208 quilômetros de Campo Grande, na manhã de terça-feira (9).

Informações do boletim de ocorrência, apontam que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados para atender o local e inicialmente não encontraram o condutor do veículo.

Diante disso, levantou-se a suspeita que a vítima poderia estar presa nas ferragens, mas houve a necessidade do acionamento de um guincho para realizar a remoção do caminhão do local.

Após a retirada, o corpo do motorista foi localizado e ele havia sido esmagado pela cabine. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram presentes no local para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

