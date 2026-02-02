Motorista morre horas após sofrer grave acidente na MS-395, em Bataguassu

O motorista Tarcio Adabi Sguarezi, de 61 anos, morreu horas após se envolver em um grave acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira, dia 2, na MS-395, no trecho que liga Bataguassu a Brasilândia.

A vítima estava em uma carreta que acabou se envolvendo em uma colisão com mais dois veículos. Ele chegou a ser socorrido pelas equipes de resgate, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar de Bataguassu.

Segundo informado pelo site Cenário MS, Tarcio ficou preso às ferragens da carreta após atingir a traseira de um caminhão que estava parado na pista, devido a um incêndio ocorrido no dia anterior, na madrugada de domingo, dia 1º.

O caminhoneiro não conseguiu desviar do veículo estacionado. Com o impacto da batida, a cabine ficou destruída e a vítima ficou presa às ferragens, onde militares do Corpo de Bombeiros atuaram por cerca de 3h para conseguir retirá-lo.

Natural de São Gabriel do Oeste, Sguarezi foi retirado com vida, mas inconsciente e em estado grave, mas apesar dos esforços médicos da Santa Casa de Bataguassu, ele não resistiu a um quadro de politraumatismo.

Uma terceira carreta, carregada com madeira, também se envolveu no engavetamento ao atingir levemente o segundo veículo, porém o motorista não sofreu ferimentos e houve apenas danos materiais leves.

A carga de soja ficou espalhada pela pista e a Polícia Militar Rodoviária ficou responsável por auxiliar no trânsito para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

