Trânsito

Motorista morre prensado após acidente com carreta na BR-158, em Paranaíba

A principal suspeita é que condutor do veículo de passeio tenha invadido a pista contrária

15 janeiro 2026 - 15h38Luiz Vinicius
Celta ficou completamente destruídoCelta ficou completamente destruído   (Divulgação)

Amarildo Martins, de 57 anos, morreu na noite desta quarta-feira, dia 14, em razão de um grave acidente de trânsito na BR-158, em Paranaíba. Ele estava conduzindo um Chevrolet Celta e colidiu contra uma carreta.

A principal suspeita é que o motorista do veículo de passeio tenha invadido a pista contrária, conforme informações enviadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) à reportagem.

Ainda segundo a instituição, a carreta estava seguindo no sentido de Aparecida do Taboado para Paranaíba, enquanto Amarildo fazia o caminho inverso na rodovia.

O motorista do carro estava sozinho e ele teria morrido prensado após o impacto com a carreta. O veículo ficou totalmente destruído e precisou ser guinchado do local.

Já o motorista da carreta, de 42 anos, teve ferimentos na perna e precisou de atendimento médico ainda no local.

Equipes de resgate da Concessionária Way, Polícia Civil e Polícia Científica também estiveram no local atuando na ocorrência.

