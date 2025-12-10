Menu
Trânsito

Motorista morre preso às ferragens ao atingir traseira de carreta na BR-267, em MS

Caminhoneiro só percebeu o acidente após notar um leve movimento na carroceria

10 dezembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Acidente aconteceu próximo ao distrito de Nova Casa VerdeAcidente aconteceu próximo ao distrito de Nova Casa Verde   (Jornal da Nova)
Marcos Alves de Souza, de 54 anos, morreu preso às ferragens do próprio carro, um Ford Fiesta, ao colidir violentamente na traseira de uma carreta bitrem na noite desta terça-feira, dia 9, na BR-267, próximo ao distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

Autoridades estão investigando as causas que levaram ao acidente de trânsito, pois ambos os veículos seguiam no mesmo sentido da rodovia, em direção ao município de Bataguassu.

Segundo o site Jornal da Nova, o caminheiro notou que havia acontecido algo, pois percebeu um leve movimento na carroceria.

Preocupado, ele parou cerca de 500 metros do local e constatou que havia acontecido o acidente envolvendo Marcos Alves. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o motorista já estava sem os sinais vitais.

Os militares ficaram pelo local para auxiliar na retirada do corpo da vítima, preso às ferragens. A Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Rodoviária Federal estiveram pelo local.

