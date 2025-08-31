Motorista morre preso às ferragens em grave acidente na MS-379, em Dourados

Ueverton Guarizo, de 31 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na tarde deste sábado (30), na rodovia MS-379, no trecho entre a BR-163 e o distrito de Panambi, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que ele estava conduzindo um veículo Chevrolet Corsa, quando em determinado momento, por motivos a serem apurados, houve a colisão com um Chevrolet Cruze.

O Corsa seguia pela direção no sentido à BR-163, enquanto o Cruze estava no sentido contrário. Devido ao impacto da batida, o carro de Ueverton saiu da pista e ele morreu preso às ferragens.

Já o outro veículo, conduzido por Daniel Narciso, de 29 anos, capotou com a colisão e também parou fora da pista. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar de Dourados.

O Corpo de Bombeiros realizou o resgate e a Polícia Militar Rodoviária esteve atendendo a ocorrência, assim como a Polícia Civil e a Polícia Científica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também