Trânsito

Motorista morre preso às ferragens em grave acidente na MS-379, em Dourados

O outro condutor, de um Chevrolet Cruze, foi socorrido e levado para um hospital da cidade

31 agosto 2025 - 10h43Luiz Vinicius
Motorista morreu preso às ferragensMotorista morreu preso às ferragens   (Leandro Holsbach)

Ueverton Guarizo, de 31 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na tarde deste sábado (30), na rodovia MS-379, no trecho entre a BR-163 e o distrito de Panambi, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que ele estava conduzindo um veículo Chevrolet Corsa, quando em determinado momento, por motivos a serem apurados, houve a colisão com um Chevrolet Cruze.

O Corsa seguia pela direção no sentido à BR-163, enquanto o Cruze estava no sentido contrário. Devido ao impacto da batida, o carro de Ueverton saiu da pista e ele morreu preso às ferragens.

Já o outro veículo, conduzido por Daniel Narciso, de 29 anos, capotou com a colisão e também parou fora da pista. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar de Dourados.

O Corpo de Bombeiros realizou o resgate e a Polícia Militar Rodoviária esteve atendendo a ocorrência, assim como a Polícia Civil e a Polícia Científica.

