Motorista preso às ferragens em capotamento na BR-262, em Corumbá

Motorista, de 30 anos, foi socorrido após ficar preso às ferragens do veículo que capotou na BR-262, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande, durante a noite deste domingo, dia 4.

Ele apresentava diversos hematomas pelo corpo e pequenos cortes na face, além de suspeita de fratura no membro superior esquerdo (punho) e suspeita de fratura na clavícula esquerda.

Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros, populares que passavam pelo local prestaram o primeiro auxílio a vítima, até a chegada de uma equipe de resgate.

Foi necessário o uso de desencarcerador com emprego de expansor e equipamento de corte, possibilitando a retirada da porta do veículo e o acesso seguro à vítima.

O condutor foi imobilizado e encaminhado para a unidade hospitalar. O local ficou a caráter da Polícia Rodoviária Federal, permaneceram responsáveis pela preservação do local e demais providências legais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também