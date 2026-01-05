Menu
Menu Busca segunda, 05 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Trânsito

Motorista preso às ferragens em capotamento na BR-262, em Corumbá

Foi necessário o uso de desencarcerador com emprego de expansor e equipamento de corte para retirá-lo

05 janeiro 2026 - 13h55Luiz Vinicius
Carro parou nas margens da rodovia em meio ao matoCarro parou nas margens da rodovia em meio ao mato   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Motorista, de 30 anos, foi socorrido após ficar preso às ferragens do veículo que capotou na BR-262, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande, durante a noite deste domingo, dia 4.

Ele apresentava diversos hematomas pelo corpo e pequenos cortes na face, além de suspeita de fratura no membro superior esquerdo (punho) e suspeita de fratura na clavícula esquerda.

Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros, populares que passavam pelo local prestaram o primeiro auxílio a vítima, até a chegada de uma equipe de resgate.

Foi necessário o uso de desencarcerador com emprego de expansor e equipamento de corte, possibilitando a retirada da porta do veículo e o acesso seguro à vítima.

O condutor foi imobilizado e encaminhado para a unidade hospitalar. O local ficou a caráter da Polícia Rodoviária Federal, permaneceram responsáveis pela preservação do local e demais providências legais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acidente danificou o veículo de passeio
Trânsito
Duas pessoas ficam feridas em acidente entre carro e carreta na BR-163, em São Gabriel
Carro ficou completamente destruído
Trânsito
Motorista arrebenta poste e destrói próprio carro em acidente na Av. Gury Marques
Camila era moradora de Ivinhema
Trânsito
Moradora de Ivinhema que morreu em acidente faria aniversário no dia 4 de janeiro
Camila morreu em grave acidente
Trânsito
Jovem de Ivinhema morre em grave acidente na rodovia do Paraná
Carro parou nas margens da rodovia
Trânsito
Três pessoas ficam feridas após carro sair da pista em rodovia de Nova Andradina
Idoso foi preso em flagrante
Trânsito
Bêbado, idoso sai para dirigir na virada do ano, causa acidente e termina preso em Coxim
Bombeiros socorreram a mulher após o acidente
Trânsito
Mulher sofre mal súbito e bate carro em guard-rail na BR-158, em Três Lagoas
Carro ficou destruído
Trânsito
Carro capota a MS-347 e ocupantes são socorridos para hospital de Nioaque
Veículo ficou danificado com o acidente
Trânsito
VÍDEO: Motorista derruba poste com transformadores e condomínio fica sem luz no Pioneiros
Acidente deixou moto bastante danificada
Trânsito
VÍDEO: Motorista sem CNH tenta conversão, mas causa acidente com motociclista em Maracaju

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital