Trânsito

Motorista que morreu carbonizado em acidente em Três Lagoas tinha 57 anos

'Macarrão' havia acabado de realizar uma ultrapassagem, quando perdeu o controle da direção

23 outubro 2025 - 07h50
Motorista morreu carbonizadoMotorista morreu carbonizado   (Folha de Três Lagoas)

Foi identificado como Celso Aparecido Alves de Freitas, de 57 anos, o 'Macarrão', o motorista que morreu carbonizado durante a quarta-feira, dia 22 de outubro, em um acidente de trânsito na BR-158, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Uma testemunha informou que o condutor do Toyota Corolla havia realizado uma ultrapassagem, quando perdeu o controle da direção e saiu da pista, capotando algumas vezes. Em decorrência do acidente, o veículo pegou fogo e ficou completamente destruído.

Conforme o site 24H News MS, quem relatou o episódio as autoridades foi um motorista de um Fiat Uno, que seguia no trajeto para Selvíria e percebeu o momento em que Celso realizou a ultrapassagem e logo na sequência, perdeu o controle da direção.

A testemunha passava no local e ligou para o Corpo de Bombeiros, mas diante das chamas intensas, ela não conseguiu se aproximar, pois notou que o motorista ainda estava com vida.

Quando os militares chegaram, iniciaram a extinção das chamas e perceberam que o condutor havia ficado preso às ferragens e morrendo carbonizado. No veículo, só estava ele e não houve outros feridos no acidente.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

