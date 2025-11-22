Menu
Motorista que morreu em acidente em Inocência era ex-vereador de 44 anos

Geovani Pereira Carlos chegou a presidir a Câmara Municipal de Glicério, em São Paulo

22 novembro 2025 - 16h11Luiz Vinicius

Foi identificado como Geovani Pereira Carlos, de 44 anos, o homem que morreu em um grave acidente de trânsito, na tarde de sexta-feira, dia 21, na MS-316, em Inocência.

Ele era ex-vereador da cidade de Glicério, em São Paulo, e também chegou a presidir a Câmara Municipal daquele município.

A casa de leis de Glicério, inclusive, publicou uma nota a respeito do falecimento de Geovani. "O mesmo deixa como legado belíssima trajetória marcada pelo respeito ao próximo, amor à nossa terra e dedicação à família. Com a perda irreparável do ex-vereador, o Legislativo Glicerense deixa aos familiares e amigos, a expressão de conforto, sinceras condolências e abraço fraterno de solidariedade".

Segundo informações, o homem conduzia um Volkswagen Gol, de cor branca, quando bateu frontalmente contra um caminhão-baú de uma empresa de móveis e eletrodomésticos.

O caminhoneiro chegou a buzinar algumas vezes, porém, Geovani invadiu a pista contrária, provocando a colisão e fazendo com que o caminhoneiro não conseguisse evitar o impacto.

