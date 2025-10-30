Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho

O motorista que morreu em decorrência de um grave acidente na madrugada desta quinta-feira, dia 30, na BR-262, entre Aquidauana e Anastácio, foi identificado como André Lucas Costa da Silva, de 21 anos.
Ele estava retornando do trabalho realizado em Corumbá, na companhia de um colega, que sobreviveu ao acidente. André era separado e deixa um filho.
Segundo informações do site O Pantaneiro, a vítima foi localizada presa as ferragens da caminhonete Chevrolet S10, que conduzia. A principal suspeita para o acidente é que Lucas tenha dormido ao volante.
A investigação deve apurar as circunstâncias para o ocorrido, mas o relato aponta que ele perdeu o controle da direção, capotou a caminhonete e só parou nas margens da rodovia.
O passageiro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Aquidauana, mas já recebeu alta.
Estiveram no local, além da PRF, a Polícia Civil e a Polícia Científica.