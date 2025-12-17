MS participa de operação para reduzir acidentes nas estradas no fim de ano

A maior ação nacional de segurança viária do Brasil terá início nesta quinta-feira (18) em todo o país. A Operação Rodovida 2025/2026 reúne órgãos e entidades ligadas ao trânsito com o objetivo de reduzir a violência nas estradas durante os períodos de maior fluxo de veículos, que abrangem os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, até o Carnaval.

Em Mato Grosso do Sul, o Patrulhamento Viário do Detran-MS será responsável pela fiscalização das rodovias, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRE). As equipes terão atuação reforçada principalmente nos dias que antecedem o Natal e o Ano Novo, em trechos de maior movimento, tanto em vias urbanas quanto em rodovias federais.

Além das ações de fiscalização, o Detran-MS também irá intensificar as atividades educativas. Nos dias 23 e 30 de dezembro, a partir das 9h, serão realizadas abordagens educativas voltadas aos passageiros de ônibus no Terminal Rodoviário de Campo Grande.

Coordenada pela Polícia Rodoviária Federal, a Operação Rodovida está alinhada a iniciativas internacionais e nacionais de segurança no trânsito, como a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, da Organização das Nações Unidas (ONU), e o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS).

No estado, a operação conta ainda com a parceria do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito de Campo Grande (GGIT), do Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN), da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), do Centro Educativo de Múltiplas Atividades de Trânsito da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (CEMATRAN) e da Polícia Militar Rodoviária Estadual.

