Menu
Menu Busca quarta, 17 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Trânsito

MS participa de operação para reduzir acidentes nas estradas no fim de ano

Período se estende pelos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, até o Carnaval

17 dezembro 2025 - 14h52Luiz Vinicius
Dr Canela

A maior ação nacional de segurança viária do Brasil terá início nesta quinta-feira (18) em todo o país. A Operação Rodovida 2025/2026 reúne órgãos e entidades ligadas ao trânsito com o objetivo de reduzir a violência nas estradas durante os períodos de maior fluxo de veículos, que abrangem os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, até o Carnaval.

Em Mato Grosso do Sul, o Patrulhamento Viário do Detran-MS será responsável pela fiscalização das rodovias, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRE). As equipes terão atuação reforçada principalmente nos dias que antecedem o Natal e o Ano Novo, em trechos de maior movimento, tanto em vias urbanas quanto em rodovias federais.

Além das ações de fiscalização, o Detran-MS também irá intensificar as atividades educativas. Nos dias 23 e 30 de dezembro, a partir das 9h, serão realizadas abordagens educativas voltadas aos passageiros de ônibus no Terminal Rodoviário de Campo Grande.

Coordenada pela Polícia Rodoviária Federal, a Operação Rodovida está alinhada a iniciativas internacionais e nacionais de segurança no trânsito, como a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, da Organização das Nações Unidas (ONU), e o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS).

No estado, a operação conta ainda com a parceria do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito de Campo Grande (GGIT), do Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN), da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), do Centro Educativo de Múltiplas Atividades de Trânsito da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (CEMATRAN) e da Polícia Militar Rodoviária Estadual.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul
Arlan morreu após acidente
Trânsito
Dado como desaparecido, jovem é encontrado morto após acidente em Ponta Porã
Motocicleta ficou destruída em razão do acidente
Trânsito
Batida frontal entre carro e moto deixa duas pessoas mortas em rodovia de Três Lagoas
Vinicius não resistiu ao impacto do acidente
Trânsito
VÍDEO: Motociclista morre ao colidir com carro que fazia conversão em Rio Brilhante
Jeep ficou destruído após colisões
Trânsito
Mãe e filha morreram após tentativa de ultrapassagem na BR-487, em Itaquiraí
SUV ficou completamente destruída no acidente
Trânsito
Mulher e criança morrem em grave acidente entre três veículos na BR-487, em Itaquiraí
Motociclista sofreu uma fratura na face, lesões no tórax e múltiplas escoriações
Trânsito
Motociclista pode ter sofrido mal súbito antes de bater em carreta e morrer em Três Lagoas
Motociclista não resistiu ao ferimento
Trânsito
Motociclista morre após colidir com carreta estacionada em Três Lagoas
Acidente aconteceu próximo ao distrito de Nova Casa Verde
Trânsito
Motorista morre preso às ferragens ao atingir traseira de carreta na BR-267, em MS
Bicicleta ficou danificada
Trânsito
VÍDEO: Motorista de Corcel atropela idoso de bicicleta e foge na Av. Júlio de Castilho

Mais Lidas

Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Denúncia no Ministério Público aponta possível corrupção na Fundação de Rotarianos em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande