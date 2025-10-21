Mulher é a vítima fatal de acidente envolvendo quatro veículos na BR-163, em Juti

Saiba Mais Trânsito Grave acidente envolvendo quatro veículos deixa uma pessoa morta entre Juti e Naviraí

Mulher, que não teve o nome divulgado até o momento, é a vítima de um grave acidente de trânsito envolvendo ao menos quatro veículos, na manhã desta terça-feira, dia 21 de outubro, na BR-163, no município de Juti, no trecho que segue para Naviraí.

Ela estava em uma picape Fiat Toro, que ficou completamente destruída no acidente, que envolveu duas carretas e um veículo Volkswagen Gol.

A imagem do veículo todo destruído foi divulgada pelo portal Ligado na Notícia. A dinâmica dos fatos ainda não está devidamente esclarecida, mas está sendo apurada pela Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal.

Por conta da colisão entre os veículos, uma pessoa morreu, duas vítimas ilesas, uma vítima com ferimentos leves e uma pessoas socorrida com ferimentos mais graves, por equipes de resgate.

No site oficial da Motiva Pantanal, concessionária responsável pela administração da rodovia, há o indicativo de tráfego interditado em Juti, na pista sentido sul do estado.

A reportagem do JD1 Notícias havia noticiado anteriormente que o congestionamento chegava em 8 quilômetros do ponto inicial do acidente. Esse número pode ter aumentado nas últimas horas.

A Polícia Civil e a Polícia Científica trabalham para a realização de todos os levantamentos de praxe.

