Menu
Menu Busca sábado, 13 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senai Matriculas - Dez25
Trânsito

Mulher e criança morrem em grave acidente entre três veículos na BR-487, em Itaquiraí

A colisão deixou o Jeep Compass, onde estavam as vítimas, completamente destruída

13 dezembro 2025 - 12h12Luiz Vinicius     atualizado em 13/12/2025 às 12h17
SUV ficou completamente destruída no acidenteSUV ficou completamente destruída no acidente   (José Luiz Bressa)

Mulher e uma criança, que não tiveram os nomes divulgados até o momento, morreram em razão de um grave acidente de trânsito, na manhã deste sábado, dia 13, na BR-487, em Itaquiraí.

O acidente envolveu um Jeep Compass, onde estavam as vítimas e uma idosa, resgatada com vida, um Volkswagen Polo e uma carreta. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda é incerto.

Conforme informações do site Portal do Conesul, a senhora que estava na SUV foi socorrida por uma ambulância da Prefeitura de Itaquiraí e encaminhada para atendimento no Hospital São Francisco. Ela estava consciente, mas desorientada.

Não há informações a respeito do quadro de saúde dos demais envolvidos, como o Polo e o caminhoneiro.

Ainda conforme o site, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h47 para realizar o resgate das vítimas, mas quando chegou ao local, encontrou a mulher e a criança sem vida.

A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil de Naviraí e a Polícia Científica estiveram no local para realização dos trabalhos de praxe e tentar esclarecer o que provocou o acidente.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motociclista sofreu uma fratura na face, lesões no tórax e múltiplas escoriações
Trânsito
Motociclista pode ter sofrido mal súbito antes de bater em carreta e morrer em Três Lagoas
Motociclista não resistiu ao ferimento
Trânsito
Motociclista morre após colidir com carreta estacionada em Três Lagoas
Acidente aconteceu próximo ao distrito de Nova Casa Verde
Trânsito
Motorista morre preso às ferragens ao atingir traseira de carreta na BR-267, em MS
Bicicleta ficou danificada
Trânsito
VÍDEO: Motorista de Corcel atropela idoso de bicicleta e foge na Av. Júlio de Castilho
Caminhonete ficou destruída no acidente
Trânsito
Caminhonete capota em meio a forte chuva e uma pessoa morre na MS-162, em Anastácio
Acidente deixou motociclista ferido
Trânsito
VÍDEO: Motorista fura 'Pare' e atinge motociclista em cruzamento de Campo Grande
Acidente foi frontal e tirou a vida do motociclista
Trânsito
Motociclista invade pista contrária e morre em colisão com carro na MS-386, em Ponta Porã
Motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros
Trânsito
VÍDEO: Motoentregador sofre acidente e tem suspeita de fratura na Av. Ministro João Arinos
Daniel segue internado na UTI
Trânsito
Estudante ferido em acidente na Gunter Hans segue em estado crítico em Campo Grande
Motociclista foi encaminhado para o Hospital da Vida
Trânsito
VÍDEO: Motociclista sofre traumatismo craniano em acidente em cruzamento de Dourados

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem sofre exposição de osso do crânio após ser agredido por pessoas no Los Angeles
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira