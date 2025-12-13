Mulher e criança morrem em grave acidente entre três veículos na BR-487, em Itaquiraí

Mulher e uma criança, que não tiveram os nomes divulgados até o momento, morreram em razão de um grave acidente de trânsito, na manhã deste sábado, dia 13, na BR-487, em Itaquiraí.

O acidente envolveu um Jeep Compass, onde estavam as vítimas e uma idosa, resgatada com vida, um Volkswagen Polo e uma carreta. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda é incerto.

Conforme informações do site Portal do Conesul, a senhora que estava na SUV foi socorrida por uma ambulância da Prefeitura de Itaquiraí e encaminhada para atendimento no Hospital São Francisco. Ela estava consciente, mas desorientada.

Não há informações a respeito do quadro de saúde dos demais envolvidos, como o Polo e o caminhoneiro.

Ainda conforme o site, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h47 para realizar o resgate das vítimas, mas quando chegou ao local, encontrou a mulher e a criança sem vida.

A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil de Naviraí e a Polícia Científica estiveram no local para realização dos trabalhos de praxe e tentar esclarecer o que provocou o acidente.

