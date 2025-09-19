Mulher morre dias após ser atropelada por caminhão na Cônsul Assaf Trad

Morreu durante essa quinta-feira (18), Maristela Dias, de 45 anos, atropelada por um caminhão no começo da noite do dia 10 de setembro, na Avenida Cônsul Assaf Trad, na região do Coronel Antonino, em Campo Grande.

Ela estava na garupa da motocicleta que era conduzida pelo companheiro, que sobreviveu ao acidente.

A informação da morte foi confirmada por familiares nas redes sociais, que manifestaram luto e chegaram a publicar diversas mensagens de carinho e homenagens para Maristela.

Conforme apurado no dia pelo JD1, o homem estava acompanhado de sua esposa na garupa, quando tentou fazer uma mudança de faixa para se colocar à frente do caminhão.

Durante a ultrapassagem, o motociclista perdeu o equilíbrio, bateu no caminhão, caiu no chão e foi atropelado pelo veículo, que é de uma empresa de marcenaria e estava a caminho da empresa.

Maristela teve laceração grave na perna esquerda e foi encaminhada para a Santa Casa, onde permaneceu internada nos últimos dias, mas não resistiu.

