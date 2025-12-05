Menu
Menu Busca sexta, 05 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Trânsito

Mulher morre em acidente envolvendo três veículos na BR-267, entre Jardim e Maracaju

Um dos carros envolvidos estaria carregado com cigarros, possivelmente contrabandeados, e foi retirado do local

05 dezembro 2025 - 09h11Luiz Vinicius
Caminhonete ficou destruída no acidenteCaminhonete ficou destruída no acidente   (Ligado na Notícia)

Mulher, até o momento não identificada, morreu em decorrência de um grave acidente envolvendo três veículos na madrugada desta sexta-feira, dia 5, na BR-267, entre Maracaju e Jardim.

Ela era passageira de uma caminhonete Chevrolet S10 e o condutor da mesma, foi socorrido para um hospital em estado grave. No outro veículo, um Hyundai HB20, dois homens ficaram feridos pelo local.

Segundo informações do site Tudo do MS, um terceiro veículo, de modelo não identificado, foi retirado do local antes da chegada das autoridades, pois estaria carregado com cigarros, possivelmente contrabandeados.

Ao site local, o motorista do HB20 relatou que o acidente aconteceu por volta das 3h da madrugada e que a caminhonete já estava capotada quando acabou colidindo.

A Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Científica trabalham para tentar elucidar a dinâmica dos fatos.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acidente provocou lentidão na rua próximo ao Parque das Nações
Trânsito
Tentativa de conversão dá errado e carros colidem na Antonio Maria Coelho
Carro atropelou o adolescente
Trânsito
Ciclista de 15 anos morre após ser atropelado por carro entre Dourados e Fátima do Sul
Fabiano Ludwing era funcionário da empresa
Trânsito
Ponta-poranense que morreu na MS-386 trabalhava em empresa de maquinários agrícolas
Picape capotou após colisão
Trânsito
Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã
Carro se despedaçou em pedaços com o acidente
Trânsito
VÍDEO: Câmera de carreta flagrou momento do acidente fatal na BR-262, em Três Lagoas
Carro ficou com a frente danificada após o acidente
Trânsito
VÍDEO: Mais um? Carro atinge mureta onde jovem morreu em acidente na Gunter Hans
Carro ficou completamente destruído
Trânsito
Carro se parte ao meio e motorista morre em acidente na BR-262 em Três Lagoas
Carro ficou completamente destruído no acidente
Trânsito
VÍDEO: Câmera flagrou colisão de carro e mureta que vitimou jovem na Gunter Hans
Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
Jovem perdeu a vida no acidente
Trânsito
Motociclista morre em acidente com carreta e garupa fica ferida em Mundo Novo

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Picape capotou após colisão
Trânsito
Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã