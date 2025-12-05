Mulher morre em acidente envolvendo três veículos na BR-267, entre Jardim e Maracaju

Mulher, até o momento não identificada, morreu em decorrência de um grave acidente envolvendo três veículos na madrugada desta sexta-feira, dia 5, na BR-267, entre Maracaju e Jardim.

Ela era passageira de uma caminhonete Chevrolet S10 e o condutor da mesma, foi socorrido para um hospital em estado grave. No outro veículo, um Hyundai HB20, dois homens ficaram feridos pelo local.

Segundo informações do site Tudo do MS, um terceiro veículo, de modelo não identificado, foi retirado do local antes da chegada das autoridades, pois estaria carregado com cigarros, possivelmente contrabandeados.

Ao site local, o motorista do HB20 relatou que o acidente aconteceu por volta das 3h da madrugada e que a caminhonete já estava capotada quando acabou colidindo.

A Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Científica trabalham para tentar elucidar a dinâmica dos fatos.

