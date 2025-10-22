Menu
Trânsito

Mulher que morreu em acidente na BR-163 era assessora do MPF de Dourados

Fernanda Barbosa também foi professora da UEMS de Naviraí

22 outubro 2025 - 09h11Luiz Vinicius
Fernanda atuava na MPF de DouradosFernanda atuava na MPF de Dourados   (Arquivo Pessoal)

Fernanda Barbosa Pimental, de 27 anos, foi identificada como a vítima do grave acidente registrado no final da manhã de terça-feira, dia 21 de outubro, na BR-163, em Juti, na saída para Naviraí.

A vítima atuava como assessora chefe da Procuradoria do MPF (Ministério Público Federal) de Dourados, além de já ter sido professora da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), no campus de Naviraí.

Fernanda estava conduzindo um veículo Volkswagen Gol no momento do acidente, que segundo o portal Dourados News, foi atingido por uma carreta desgovernada.

Na frente dela, ainda estavam uma picape Fiat Toro, no qual o motorista ficou preso às ferragens e uma carreta aguardando o sistema 'pare e siga'. Com o impacto provocado pela carreta desgovernada, o Gol foi lançado para fora da pista, enquanto a picape ficou destruída.

No acidente, somente Fernanda foi a óbito. Porém, duas pessoas saíram ilesas, uma pessoa ficou com ferimentos leves e outra precisou ser socorrida já que apresentava graves ferimentos decorrentes do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Científica e Polícia Civil estiveram no local para apurar as causas do acidente e realizarem os trabalhos de praxe.

