Trânsito

Mulher sofre mal súbito e bate carro em guard-rail na BR-158, em Três Lagoas

A mulher seguia sentido São Paulo, quando houve o acidente

01 janeiro 2026 - 15h32Luiz Vinicius
Bombeiros socorreram a mulher após o acidenteBombeiros socorreram a mulher após o acidente   (RCN 67)

Mulher, que não teve a identificação revelada, sofreu um acidente de trânsito ao ter um mal súbito no final da noite desta quarta-feira, dia 31, na BR-158, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Ela perdeu o controle da direção e colidiu contra um guard-rail por volta das 23h40. A mulher seguia sentido São Paulo, quando houve o acidente.

Segundo informações do portal RCN 67, o Corpo de Bombeiros foi acionado e encontraram a vítima dentro da Fiat Toro, desorientada, porém consciente.

A mulher foi retirada do veículo e encaminhada ao Hospital Regional de Três Lagoas, onde permaneceu sob cuidados médicos.

O caso foi registrado pelas autoridades.

