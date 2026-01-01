Mulher sofre mal súbito e bate carro em guard-rail na BR-158, em Três Lagoas

Mulher, que não teve a identificação revelada, sofreu um acidente de trânsito ao ter um mal súbito no final da noite desta quarta-feira, dia 31, na BR-158, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.
Ela perdeu o controle da direção e colidiu contra um guard-rail por volta das 23h40. A mulher seguia sentido São Paulo, quando houve o acidente.
Segundo informações do portal RCN 67, o Corpo de Bombeiros foi acionado e encontraram a vítima dentro da Fiat Toro, desorientada, porém consciente.
A mulher foi retirada do veículo e encaminhada ao Hospital Regional de Três Lagoas, onde permaneceu sob cuidados médicos.
O caso foi registrado pelas autoridades.
