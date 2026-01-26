Na volta para casa, carro capota e mata casal de Amambai na BR-163, no Mato Grosso

Joana Guilherma Ledesma Miranda, de 61 anos, e o marido Ramão do Nascimento da Silva Miranda, de 73 anos, morreram em um grave acidente de trânsito neste domingo, dia 25, na BR-163, em Rondonópolis, no Mato Grosso.

O casal morava em Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande, e retornavam para a cidade sul-mato-grossense após visitarem familiares no estado vizinho.

Segundo informações do portal Agora MT, Joana e Ramão estavam em um Fiat Uno, de cor prata, quando por motivos a serem apurados, a mulher perdeu o controle da direção, capotando em seguida e atravessando o canteiro central, parando na pista contrária.

As causas exatas do acidente serão apuradas pelas autoridades mato-grossenses.

Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. Os corpos das vítimas serão transladados para Amambai, onde serão velados e sepultados.

Conforme o site A Gazeta News, Joana trabalhava como técnica de enfermagem na ala da maternidade do Hospital Regional de Amambai, que emitiu nota de pesar.

