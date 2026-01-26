Menu
Menu Busca segunda, 26 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Trânsito

Na volta para casa, carro capota e mata casal de Amambai na BR-163, no Mato Grosso

Joana Guilherma era técnica de enfermagem do Hospital Regional

26 janeiro 2026 - 14h38Luiz Vinicius
Joana e Ramão eram moradores de AmambaiJoana e Ramão eram moradores de Amambai   (Redes Sociais)

Joana Guilherma Ledesma Miranda, de 61 anos, e o marido Ramão do Nascimento da Silva Miranda, de 73 anos, morreram em um grave acidente de trânsito neste domingo, dia 25, na BR-163, em Rondonópolis, no Mato Grosso.

O casal morava em Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande, e retornavam para a cidade sul-mato-grossense após visitarem familiares no estado vizinho.

Segundo informações do portal Agora MT, Joana e Ramão estavam em um Fiat Uno, de cor prata, quando por motivos a serem apurados, a mulher perdeu o controle da direção, capotando em seguida e atravessando o canteiro central, parando na pista contrária.

As causas exatas do acidente serão apuradas pelas autoridades mato-grossenses.

Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. Os corpos das vítimas serão transladados para Amambai, onde serão velados e sepultados.

Conforme o site A Gazeta News, Joana trabalhava como técnica de enfermagem na ala da maternidade do Hospital Regional de Amambai, que emitiu nota de pesar. 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caminhão boiadeiro envolvido no acidente
Trânsito
Motociclista morre em colisão com caminhão boiadeiro na MS-384
Veículos envolvidos no acidente
Trânsito
Dupla em moto morre em acidente com caminhonete na MS-488, em Itaquiraí
Carro ficou destruído na pista
Trânsito
Motorista morre e carro fica em pedaços após acidente com carreta em Camapuã
Veículo caiu no rio Piquiri
Trânsito
Caminhão cai de ponte e motorista morre na BR-163, em Pedro Gomes
Motociclista chegou a ser reanimado, mas não resistiu
Trânsito
Motociclista morre ao colidir frontalmente com carreta na BR-262, em Três Lagoas
Veículos ficaram bastante danificados com o acidente
Trânsito
Motociclista morre após acidente com caminhonete em cruzamento de Dourados
Vanusa não resistiu ao impacto do acidente
Trânsito
Motorista de ambulância que morreu na MS-112 era mulher e moradora de SP
Ambulância ficou destruída no acidente
Trânsito
VÍDEO: Motorista de ambulância morre em acidente com caminhão na MS-112
Motociclista não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Motociclista morre após ser atingido por telha que caiu de caminhão na BR-262, em Terenos
Veículo ficou bastante danificado
Trânsito
Pneu estoura e caminhonete capota na BR-060, entre Camapuã e Paraíso das Águas

Mais Lidas

Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Imagens da ação criminosa
Polícia
Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados