Natural de SP, motorista que morreu em acidente na MS-480 tinha 27 anos

Foi identificado como Matheus Smarce de Andrade, de 27 anos, o motorista da Mitsubishi L200 Triton, que morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na MS-480, na região de divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, na manhã desta quinta-feira, dia 23.

No momento do acidente, o jovem estava acompanhado da esposa, que foi socorrida com ferimentos graves e encaminhada para o Hospital Regional de Nova Andradina.

Conforme o site Nova News, a colisão envolveu uma carreta e o motorista do veículo cargueiro não se feriu. A suspeita é que Matheus tenha invadido a pista contrária da rodovia e colidido frontalmente com a carreta.

O jovem era natural de Assis, no interior de São Paulo, e chegou a fazer uma viagem para Dourados durante a noite desta quarta-feira, dia 22, e estavam retornando para a cidade paulista.

Ele, ao lado da esposa, atuavam no segmento de traias de alpaca e artigos para montaria.

