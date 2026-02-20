Operação Carnaval Seguro fiscaliza 232 veículos e registra três infrações em MS

A Agência Estadual de Regulação de Mato Grosso do Sul (AGEMS) concluiu a Operação Carnaval Seguro com a abordagem de 232 veículos do transporte intermunicipal de passageiros em Mato Grosso do Sul. A ação, iniciada em 13 de fevereiro, teve caráter preventivo e foi baseada em inteligência de dados e fiscalização em pontos estratégicos de maior demanda.

Durante a operação, foi registrada uma apreensão e lavrados três autos de infração. Segundo a Agência, o resultado indica cenário de conformidade no setor e reforça o trabalho contínuo de orientação e monitoramento.

De acordo com o presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis, a iniciativa reforça o papel institucional na proteção dos usuários. A diretora de Transportes, Caroline Tomanquevez, destacou que a fiscalização foi realizada com uso de inteligência operacional e presença estratégica das equipes.

A operação contou ainda com apoio de órgãos de segurança e da Assessoria Militar da Agência. Conforme a coordenação da ação, investimentos recentes em tecnologia ampliaram a capacidade de monitoramento e resposta das equipes em campo.

