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Operação Páscoa: BR-163 tem queda de 68% nos acidentes e nenhuma morte

Mesmo com aumento no fluxo, rodovia registra menos ocorrências, feridos e zera óbitos no feriado; balanço foi realizado pela Concessionária Motiva Pantanal

06 abril 2026 - 18h21Gabrielly Gonzalez

A BR-163/MS registrou forte redução nos acidentes durante a Operação Páscoa 2026, de acordo com o balanço feito pela concessionária responsável pela via, Motiva Pantanal. Entre os dias 2 e 6 de abril, até às 11h, foram 9 ocorrências, contra 28 no mesmo período do ano passado, uma queda de 68%.

O número de feridos também diminuiu, passando de 17 em 2025 para 8 neste ano. Outro dado de destaque é a ausência de mortes até o momento, enquanto no ano anterior houve um óbito. 

Mesmo com o aumento no movimento, estimado em mais de 255 mil veículos no período, os indicadores de segurança apresentaram melhora significativa. 

Segundo a concessionária, o resultado é atribuído ao reforço operacional e ao comportamento dos motoristas, com maior respeito às regras de trânsito.

 

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