Trânsito

Pai morre esmagado por moto e filho fica ferido em acidente em Ponta Porã

Condutor de veículo que bateu na moto-carga fugiu do local sem prestar socorro

16 setembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Moto-carga ficou em cima do piloto, que não resistiu aos ferimentosMoto-carga ficou em cima do piloto, que não resistiu aos ferimentos   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Homem, identificado até o momento como José Silva, morreu em razão de um grave acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (15), na BR-463, em Ponta Porã. O filho também estava junto e ficou ferido, sendo socorrido para uma unidade hospitalar.

Informações apontam que a vítima e o adolescente estavam em uma moto-carga, quando foram atingidos por um veículo, de modelo desconhecido, que fugiu do local e não prestou o socorro.

Segundo informações do portal Ponta Porã News, José teria ido até o Instituto Federal buscar o filho e quando retornavam para casa, foram atingidos pelo veículo, que bateu na traseira da moto-carga.

Com o impacto, a moto-carga tombou e José foi ejetado para o asfalto. A motocicleta caiu sobre o corpo do homem, que morreu antes da chegada do socorro. O filho foi atendido e encaminhado para a unidade hospitalar pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram trabalhando no local do acidente.

