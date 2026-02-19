Passageira de SUV morre um mês após sofrer grave acidente entre Dourados e Caarapó

Bruna Costa Leite, de 35 anos, que era passageira de um Jeep Compass, morreu durante a quarta-feira, dia 18, quase um mês após ter sofrido um grave acidente na BR-163, entre Dourados e Caarapó.

O sinistro de trânsito em questão aconteceu no dia 23 de janeiro, quando o veículo em que ela estava, se envolveu numa colisão com um caminhão e ficou presa às ferragens. Ela estava internada em uma unidade hospitalar na cidade de Dourados, onde não resistiu as complicações clínicas.

Segundo o site Dourados News, no mesmo acidente, Celso Assunção, de 77 anos, morreu ainda no local. Uma terceira ocupante do veículo, de 53 anos, também foi socorrida.

Ainda conforme o site, um laudo da PRF (Polícia Rodoviária Federal), apontou que o acidente foi provocado pelo condutor do caminhão-trator, um homem, de 27 anos. Ele teria tentado realizar uma ultrapassagem no sentido de Dourados para Caarapó, ignorando a sinalização de invadir a pista contrária.

No fluxo contrário, de Caarapó para Dourados, trafegavam dois caminhões, e durante a tentativa de ultrapassagem, o caminhão-trator atingiu frontalmente um dos veículos de carga, conduzido por um homem de 29 anos. Logo atrás, outro caminhão, dirigido por um motorista de 23 anos, também perdeu o controle, invadiu a pista contrária e acabou batendo de frente com o Jeep.

Após o impacto, dois caminhões ficaram atravessados sobre a rodovia, enquanto o terceiro veículo de carga e o SUV saíram da pista e pararam às margens da estrada.

Bruna Costa Leite era natural de Caarapó e deixa uma filha.

