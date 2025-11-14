Menu
Pastor morre após colidir moto em dois veículos em Aquidauana

Primeiro ele acertou a quina de um caminhão estacionado e depois bateu frontalmente em um carro

14 novembro 2025 - 09h11Luiz Vinicius
Colisão envolveu três veículosColisão envolveu três veículos   (A Princesinha News)

Homem, identificado apenas como Pastor Beto, morreu durante a noite desta quinta-feira, dia 13, após se envolver em um grave acidente de trânsito na rua Francisco Pereira Alves, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava conduzindo uma motocicleta, quando por motivos a serem apurados, atingiu a quina de um caminhão estacionado e ao perder o controle, colidiu contra um Fiat Argo, que vinha na direção contrária.

Com o impacto da batida, o pastor teria sido arremessado contra o chão e foi encontrado inconsciente, com trauma na face e no crânio, além de exposição de massa encefálica, com suspeita de fratura na perna direita.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e chegou a socorrer a vítima, contudo, devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu no Pronto-Socorro de Aquidauana.

Conforme o site O Pantaneiro, amigos relataram que o pastor havia adquirido a motocicleta recentemente e era um sonho pessoal do homem. Ele deixa um filho.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica foram devidamente acionados para os trabalhos de praxe.

