Pastor comprou moto um dia antes de morrer em acidente em Aquidauana

Norberto Silva Corrêa Júnior, de 57 anos, o pastor Beto, que morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na noite de quinta-feira, dia 13, havia comprado a motocicleta um dia antes do ocorrido, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande.

O sonho antigo de comprar uma moto nova aconteceu na quarta-feira, dia 12, e a retirada do veículo aconteceu horas antes do acidente, que envolveu mais dois veículos - um caminhão e um carro de passeio.

A informação foi divulgada pelo portal O Pantaneiro. O acidente em questão aconteceu na rua Francisco Pereira Alves, onde a vítima estava conduzindo uma motocicleta, quando por motivos a serem apurados, atingiu a quina de um caminhão estacionado e ao perder o controle, colidiu contra um Fiat Argo, que vinha na direção contrária.

O pastor foi encontrado caído, inconsciente e socorrido em estado grave pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Norberto apresentava trauma na face e no crânio, além de exposição de massa encefálica, com suspeita de fratura na perna direita. Mesmo com vários ferimentos, foi socorrido ainda com vida para o Pronto-Socorro de Aquidauana, contudo, não resistiu.

O pastor era fundador do Projeto Mão Amiga, iniciativa que há anos oferecia apoio e novas oportunidades a dependentes químicos e moradores de rua no município, atuando na antiga Escola Morrinho.

