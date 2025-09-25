Pedestre morre atropelado por ônibus ao tentar atravessar via de Chapadão do Sul

Idoso, que não teve a identificação revelada, morreu após ser atropelado por um ônibus pertencente a Prefeitura de Chapadão do Sul, na MS-306, em Chapadão do Sul - a 331 quilômetros de Campo Grande, durante a noite desta quarta-feira (24).

O veículo de transporte retornava com pacientes da capital sul-mato-grossense.

Conforme o site Jovem Sul News, o motorista do coletivo explicou que a vítima tentava atravessar a via, mas como havia outros veículos na pista, o reflexo das luzes atrapalhou a visão.

Com isso, ele não conseguiu perceber que o pedestre atravessou a pista e isso também o impediu de evitar o atropelamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local, nada pode ser feito, pois a vítima já não apresentava mais sinais vitais. A Polícia Militar isolou o local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Outro ônibus da prefeitura foi providenciado para conduzir os pacientes até a cidade.

