Trânsito

Pedestre morre atropelado por ônibus ao tentar atravessar via de Chapadão do Sul

O coletivo pertencia à prefeitura da cidade e retornava com pacientes de Campo Grande

25 setembro 2025 - 08h39Luiz Vinicius
O veículo de transporte retornava com pacientes da capital sul-mato-grossenseO veículo de transporte retornava com pacientes da capital sul-mato-grossense   (Jovem Sul News)

Idoso, que não teve a identificação revelada, morreu após ser atropelado por um ônibus pertencente a Prefeitura de Chapadão do Sul, na MS-306, em Chapadão do Sul - a 331 quilômetros de Campo Grande, durante a noite desta quarta-feira (24).

O veículo de transporte retornava com pacientes da capital sul-mato-grossense.

Conforme o site Jovem Sul News, o motorista do coletivo explicou que a vítima tentava atravessar a via, mas como havia outros veículos na pista, o reflexo das luzes atrapalhou a visão.

Com isso, ele não conseguiu perceber que o pedestre atravessou a pista e isso também o impediu de evitar o atropelamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local, nada pode ser feito, pois a vítima já não apresentava mais sinais vitais. A Polícia Militar isolou o local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Outro ônibus da prefeitura foi providenciado para conduzir os pacientes até a cidade.

