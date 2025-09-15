Pedestre morre atropelado, motorista abandona carro e foge em Corumbá

Fred de Oliveira, de 53 anos, morreu após ser atropelado por um motorista de um Chevrolet Ônix, na noite deste domingo (14), na rua Quinze de Novembro, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

O motorista, que já foi identificado pelas autoridades, abandonou o veículo no local e fugiu sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima, enquanto ela estava viva. O carro apresentou danos significativos no capô e no para-brisa.

Segundo informações do site Diário Corumbaense, Fred foi encontrado caído na via com múltiplas lesões pelo corpo. O Corpo de Bombeiros esteve no local, chegou a prestar atendimento ao homem, contudo, ele não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado pelo médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda conforme o site local, os policiais civis realizaram diligências e localizaram o endereço dele, onde conversaram com a mãe do suspeito, que admitiu que o filho saiu com o veículo e só tomou conhecimento do acidente por meio de terceiros.

A mulher ainda contou aos policiais que tentou contato com o filho por ligação, contudo, não foi atendida.

O caso na delegacia de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante de omissão de socorro.

