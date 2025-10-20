Menu
Trânsito

Pedestre morre atropelado e motorista foge sem prestar socorro em Costa Rica

Vítima, um homem, não resistiu em razão de um traumatismo craniano

20 outubro 2025 - 12h54Luiz Vinicius
Acidente aconteceu em Costa RicaAcidente aconteceu em Costa Rica   (Divulgação/PMMS)

Pedestre, de 56 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após ser atropelado por um veículo, de modelo não identificado, na noite deste domingo, dia 19 de outubro, na cidade de Costa Rica - a 327 quilômetros de Campo Grande.

O condutor do automóvel fugiu do local e não prestou socorro no momento do acidente, passando a ser procurado pelas autoridades para dar explicações a respeito do ocorrido.

Segundo divulgado pela Polícia Militar, o pedestre chegou a ser socorrido por uma viatura do Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento na Fundação Hospitalar.

Porém, em razão de um traumatismo craniano, o homem não resistiu e faleceu nas dependências da unidade hospitalar.

O local do acidente foi isolado para que a Polícia Civil e a Polícia Científica pudessem realizar os levantamentos necessários e realizar os trabalhos de praxe.

