Menu
Menu Busca segunda, 06 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Pilotando sem capacete, motociclista cai em estrada e morre em Sidrolândia

Capacete estava no cotovelo no momento do acidente e vítima teria ingerido bebida alcoólica horas antes

06 outubro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Acidente aconteceu numa estrada próxima a BR-060Acidente aconteceu numa estrada próxima a BR-060   (Noticidade)

O motociclista Elcio Gauto, de 45 anos, morreu durante a tarde deste domingo (5), após sofrer um acidente na estrada do Cerro Corá, a cerca de 5 quilômetros da BR-060, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima não utilizava capacete, pois a proteção estava no cotovelo no momento do acidente.

As autoridades ainda foram informadas que Elcio teria sido avistado bebendo por volta das 12h do domingo, horas antes de ter sofrido o acidente.

O motociclista foi encontrado caído às margens da via e não resistiu aos ferimentos, mesmo com a chegada do socorro. A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para os procedimentos de praxe.

Na delegacia, o caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motorista havia ficado preso nas ferragens
Trânsito
Condutor de Blazer morre após despencar de ribanceira na BR-262, em Miranda
Travinha faleceu no hospital
Trânsito
Ciclista de 86 anos morre após acidente com moto na MS-141, em Ivinhema
Veículo ficou bastante destruído
Trânsito
Motorista é ejetado de veículo e morre em acidente na MS-040, em Santa Rita do Pardo
Motociclista parou embaixo da carreta
Trânsito
Motociclista sofre fratura exposta ao bater em carreta estacionada em Corumbá
Motocicleta ficou destruída no acidente
Trânsito
Motociclista morre em grave acidente na BR-060, em Chapadão do Sul
Pedestre foi atingido pelo coletivo
Trânsito
JD1TV: Pedestre fica em estado grave ao ser atropelado por ônibus na Capital
Carros ficaram com a frente destruída
Trânsito
Colisão entre veículos deixa uma pessoa em estado grave em Miranda
Carro ficou destruído e motorista morreu preso às ferragens
Trânsito
Motorista de Gol morre preso às ferragens após colisão com caminhão em MS
Veículo que Max Moura estava ficou destruído
Trânsito
JD1TV: 'Livramento, nasci de novo', diz cantor atingido por caminhão em engavetamento na Capital
O veículo de transporte retornava com pacientes da capital sul-mato-grossense
Trânsito
Pedestre morre atropelado por ônibus ao tentar atravessar via de Chapadão do Sul

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia Civil apura o caso
Polícia
AGORA: Homem surta e morre ao ser 'contido' em casa do Aero Rancho