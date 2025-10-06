Pilotando sem capacete, motociclista cai em estrada e morre em Sidrolândia

O motociclista Elcio Gauto, de 45 anos, morreu durante a tarde deste domingo (5), após sofrer um acidente na estrada do Cerro Corá, a cerca de 5 quilômetros da BR-060, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima não utilizava capacete, pois a proteção estava no cotovelo no momento do acidente.

As autoridades ainda foram informadas que Elcio teria sido avistado bebendo por volta das 12h do domingo, horas antes de ter sofrido o acidente.

O motociclista foi encontrado caído às margens da via e não resistiu aos ferimentos, mesmo com a chegada do socorro. A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para os procedimentos de praxe.

Na delegacia, o caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também