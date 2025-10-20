Pneu estoura e médico cai com carro em córrego de Rio Brilhante

Médico, que não teve o nome divulgado, escapou ileso de um acidente durante a tarde deste domingo, dia 19 de outubro, na cidade de Rio Brilhante - a 161 quilômetros de Campo Grande.
Enquanto conduzia o veículo, de modelo não divulgado, pelo prolongamento da Benjamin Constant, um dos pneus acabou estourando e fez com que o motorista perdesse o controle da direção e caísse em um córrego nas margens da via.
Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, o médico é morador de Douradina. Não há informações se ele estava retornando para a cidade ou seguia para alguma outra a trabalho.
Ainda conforme o site local, apesar do susto, ninguém se feriu gravemente e o condutor sofreu apenas escoriações leves.
O caso será apurado pelas autoridades.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Trânsito
JD1TV: Câmera revela que motoentregador furou preferencial em acidente fatal na Capital
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
Trânsito
Morador de Bela Vista capota caminhonete e morre em rodovia do Paraguai
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Trânsito
Grave acidente entre carros em distrito de Nova Andradina matou pai e filho
Trânsito
Motociclista bate em caminhão de coleta e morre a caminho do hospital em Dourados
Trânsito
Colisão entre veículos deixa uma pessoa morta na BR-267, em distrito de Nova Andradina
Trânsito
Motorista morre e passageira fica em estado grave em acidente em Nova Andradina
Trânsito
Tombamento de carreta provoca congestionamento entre Aquidauana e Campo Grande
Trânsito