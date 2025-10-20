Menu
segunda, 20 de outubro de 2025
Trânsito

Pneu estoura e médico cai com carro em córrego de Rio Brilhante

Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente e o condutor sofreu apenas escoriações leves

20 outubro 2025 - 11h11Luiz Vinicius
Metade do carro ficou submerso no córregoMetade do carro ficou submerso no córrego   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Médico, que não teve o nome divulgado, escapou ileso de um acidente durante a tarde deste domingo, dia 19 de outubro, na cidade de Rio Brilhante - a 161 quilômetros de Campo Grande.

Enquanto conduzia o veículo, de modelo não divulgado, pelo prolongamento da Benjamin Constant, um dos pneus acabou estourando e fez com que o motorista perdesse o controle da direção e caísse em um córrego nas margens da via.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, o médico é morador de Douradina. Não há informações se ele estava retornando para a cidade ou seguia para alguma outra a trabalho.

Ainda conforme o site local, apesar do susto, ninguém se feriu gravemente e o condutor sofreu apenas escoriações leves.

O caso será apurado pelas autoridades.

