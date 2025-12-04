Ponta-poranense que morreu na MS-386 trabalhava em empresa de maquinários agrícolas

Saiba Mais Trânsito Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã

Foi identificado como Fabiano Ignácio Ludwilg, de 46 anos, o motorista que morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, dia 3, na MS-386, entre Amambai e Ponta Porã.

Ele trabalhava em uma empresa de máquinas agrícolas em Ponta Porã, na qual era a cidade natal de Fabiano.

Segundo o site A Gazeta News, o motorista estava em uma Fiat Strada e acabou colidindo contra uma caminhonete Chevrolet S-10. Devido ao impacto, a picape saiu da pista e capotou, e Ludwilg não resistiu aos ferimentos.

Já o motorista da caminhonete sofreu fratura exposta no braço esquerdo e foi socorrido, sendo encaminhado para o Hospital Regional de Amambai.

Além disso, os militares fizeram a retirada do corpo de Fabiano, que ficou preso nas ferragens do veículo.

A Polícia Científica, Polícia Civil e a Polícia Militar Rodoviária estiveram atuando na ocorrência.

Reportar Erro

Saiba Mais Trânsito Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã

Deixe seu Comentário

Leia Também