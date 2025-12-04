Menu
Menu Busca quinta, 04 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Trânsito

Ponta-poranense que morreu na MS-386 trabalhava em empresa de maquinários agrícolas

O outro motorista envolvido foi socorrido com fratura exposta no braço

04 dezembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius     atualizado em 04/12/2025 às 07h56
Fabiano Ludwing era funcionário da empresaFabiano Ludwing era funcionário da empresa   (Redes Sociais)

Foi identificado como Fabiano Ignácio Ludwilg, de 46 anos, o motorista que morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, dia 3, na MS-386, entre Amambai e Ponta Porã.

Ele trabalhava em uma empresa de máquinas agrícolas em Ponta Porã, na qual era a cidade natal de Fabiano.

Segundo o site A Gazeta News, o motorista estava em uma Fiat Strada e acabou colidindo contra uma caminhonete Chevrolet S-10. Devido ao impacto, a picape saiu da pista e capotou, e Ludwilg não resistiu aos ferimentos.

Já o motorista da caminhonete sofreu fratura exposta no braço esquerdo e foi socorrido, sendo encaminhado para o Hospital Regional de Amambai.

Além disso, os militares fizeram a retirada do corpo de Fabiano, que ficou preso nas ferragens do veículo.

A Polícia Científica, Polícia Civil e a Polícia Militar Rodoviária estiveram atuando na ocorrência.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Picape capotou após colisão
Trânsito
Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã
Carro se despedaçou em pedaços com o acidente
Trânsito
VÍDEO: Câmera de carreta flagrou momento do acidente fatal na BR-262, em Três Lagoas
Carro ficou com a frente danificada após o acidente
Trânsito
VÍDEO: Mais um? Carro atinge mureta onde jovem morreu em acidente na Gunter Hans
Carro ficou completamente destruído
Trânsito
Carro se parte ao meio e motorista morre em acidente na BR-262 em Três Lagoas
Carro ficou completamente destruído no acidente
Trânsito
VÍDEO: Câmera flagrou colisão de carro e mureta que vitimou jovem na Gunter Hans
Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
Jovem perdeu a vida no acidente
Trânsito
Motociclista morre em acidente com carreta e garupa fica ferida em Mundo Novo
Acidente envolveu três veículos
Trânsito
VÍDEO: Câmera registrou avanço de preferencial em acidente com 3 carros no Santa Fé
Ônix colidiu na traseira de um Haval que estava estacionado
Trânsito
VÍDEO: Ônix perde roda em acidente com três veículos na Antonio Maria Coelho
Cícero ao lado do caminhão, todo destruído
Trânsito
'Foi Deus': Caminhoneiro escapa de tragédia em grave acidente na BR-163, na Capital

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Vídeo: Adriane afirma que manifestantes do evento de Natal eram "comprados"
Cidade
Vídeo: Adriane afirma que manifestantes do evento de Natal eram "comprados"
Colisão aconteceu na mureta da Avenida Gunter Hans
Polícia
Família pede doação de sangue para sobrevivente de acidente na Gunter Hans