Premonição? Motorista que morreu em Paranaíba fez post sobre velório um dia antes

Saiba Mais Trânsito Motorista morre prensado após acidente com carreta na BR-158, em Paranaíba

O motorista Amarildo Martins, de 57 anos, que morreu em um grave acidente na BR-158, em Paranaíba, na noite desta quarta-feira, dia 14, fez um post sobre velório nas redes sociais um dia antes, na terça-feira, dia 13.

"Gente, se eu morrer, quero todo mundo chorando no meu enterro. Não tem essa de 'a ele não queria ver a gente triste', queria, sim, pode chorar", dizia a publicação no Facebook.

Nessa publicação, muitos amigos chamaram o post de 'premonição' e que mesmo na brincadeira, disseram que ele poderia ter pressentido algo.

Ele estava conduzindo um Chevrolet Celta e colidiu contra uma carreta. A principal suspeita é que o motorista do veículo de passeio tenha invadido a pista contrária, conforme informações enviadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) à reportagem.

Ainda segundo a instituição, a carreta estava seguindo no sentido de Aparecida do Taboado para Paranaíba, enquanto Amarildo fazia o caminho inverso na rodovia.

O motorista do carro estava sozinho e ele teria morrido prensado após o impacto com a carreta. O veículo ficou totalmente destruído e precisou ser guinchado do local.

Já o motorista da carreta, de 42 anos, teve ferimentos na perna e precisou de atendimento médico ainda no local.

Reportar Erro

Saiba Mais Trânsito Motorista morre prensado após acidente com carreta na BR-158, em Paranaíba

Deixe seu Comentário

Leia Também