Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão

Saiba Mais Trânsito JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão

As quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, envolvidos em um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (18), na rua da Divisão, região do Parati, em Campo Grande, foram socorridas em estado grave.

Duas viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e uma do Corpo de Bombeiros ficaram responsáveis para resgatar e encaminhar as vítimas para atendimento médico hospitalar.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias apontam que somente duas pessoas utilizavam capacete no momento do acidente. Outro detalhe repassado para a reportagem é que todos estavam ingerindo bebida alcoólica na noite anterior, ou seja, na quarta-feira (17).

Conforme reportado anteriormente, as quatro pessoas estavam na mesma motocicleta e durante o trajeto, o piloto passou por um quebra-molas e perdeu o controle da direção, colidindo fortemente contra um poste.

Mais um detalhe que chamou atenção dos leitores é que o piloto da moto estaria, possivelmente, usando tornozeleira eletrônica.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado para atender a ocorrência.

