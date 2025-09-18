Menu
Trânsito

Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão

Piloto da motocicleta teria perdido controle após passar por um quebra-molas; todos estavam com sinais de embriaguez

18 setembro 2025 - 09h12Luiz Vinicius
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e SamuVítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu   (WhatsApp/JD1 Notícias)

As quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, envolvidos em um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (18), na rua da Divisão, região do Parati, em Campo Grande, foram socorridas em estado grave.

Duas viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e uma do Corpo de Bombeiros ficaram responsáveis para resgatar e encaminhar as vítimas para atendimento médico hospitalar.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias apontam que somente duas pessoas utilizavam capacete no momento do acidente. Outro detalhe repassado para a reportagem é que todos estavam ingerindo bebida alcoólica na noite anterior, ou seja, na quarta-feira (17).

Conforme reportado anteriormente, as quatro pessoas estavam na mesma motocicleta e durante o trajeto, o piloto passou por um quebra-molas e perdeu o controle da direção, colidindo fortemente contra um poste.

Mais um detalhe que chamou atenção dos leitores é que o piloto da moto estaria, possivelmente, usando tornozeleira eletrônica.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado para atender a ocorrência.

 

