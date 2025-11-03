Menu
Trânsito

Quatro moradores de Três Lagoas morrem em grave acidente em rodovia paulista

Entre as vítimas está uma criança, de 6 anos, que estava na cadeirinha no banco traseiro

03 novembro 2025 - 13h38Luiz Vinicius
Vitima dos grave acidenteVitima dos grave acidente   (Arquivo Pessoal via Hoje Mais)

Pelo menos três adultos e uma criança morreram em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo dois veículos na noite deste domingo, dia 2 de novembro, na rodovia que liga os municípios de Itapura e Castilho, em São Paulo.

Todos eram moradores de Três Lagoas e foram identificados como: Ewerton Cesar, Gabriella Fernandes e Letícia Benites. A criança, de 6 anos, que estava junto, não teve a identificação divulgada até o momento.

Informações do portal Hoje Mais apontam que todas as vítimas estavam em um Volkswagen Gol e não sobreviveram em decorrência do forte impacto da colisão com a caminhonete.

A colisão teria sido frontal conforme o site local. O motorista da caminhonete sobreviveu, mas foi socorrido em estado grave e está internado em uma unidade hospitalar na cidade de Ilha Solteira, também município de São Paulo.

As causas do acidente estarão sendo investigadas pelas autoridades paulistas.

