Sem nada de ilícito no carro, motorista foge da PRF e capota na BR-163, em MS

Motorista, não identificado, capotou o veículo que dirigia, um Chevrolet Meriva, enquanto fugia de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, durante a quinta-feira (21), na BR-163, em Rio Brilhante.
Porém, o que chama atenção é que nada ilícito foi encontrado no carro. Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, não havia nem registro de queixa de furto ou roubo.
Ainda conforme o site local, o fato aconteceu após uma equipe tentar uma abordagem ao veículo, mas o condutor acelerou mais ainda na frente do posto de fiscalização e assim foi iniciada a perseguição.
Após alguns quilômetros de fuga, o condutor capootou o veículo e fugiu do local, não sendo localizado até o momento. O carro foi removido do local e o caso será investigado.Reportar Erro
