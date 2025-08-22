Sem nada de ilícito no carro, motorista foge da PRF e capota na BR-163, em MS

Motorista, não identificado, capotou o veículo que dirigia, um Chevrolet Meriva, enquanto fugia de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, durante a quinta-feira (21), na BR-163, em Rio Brilhante.

Porém, o que chama atenção é que nada ilícito foi encontrado no carro. Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, não havia nem registro de queixa de furto ou roubo.

Ainda conforme o site local, o fato aconteceu após uma equipe tentar uma abordagem ao veículo, mas o condutor acelerou mais ainda na frente do posto de fiscalização e assim foi iniciada a perseguição.

Após alguns quilômetros de fuga, o condutor capootou o veículo e fugiu do local, não sendo localizado até o momento. O carro foi removido do local e o caso será investigado.

