Trânsito

Servidor de Nova Andradina morre dias após acidente entre motocicletas

Ele seria transferido para Campo Grande, mas faleceu no decorrer do processo

03 fevereiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 03/02/2026 às 07h45
Alexandre era servidor públicoAlexandre era servidor público   (Arquivo Pessoal via Jornal da Nova)

Alexandre Souza Costa, de 44 anos, morreu durante a segunda-feira, dia 2, após não resistir a complicações de um acidente de trânsito que envolveu duas motocicletas, que aconteceu na madrugada do último sábado, dia 31, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava internado no Hospital Regional do município, mas em decorrência da gravidade do quadro clínico, ele seria transferido para Campo Grande, porém, faleceu no meio do processo de transferência.

Segundo o site Jornal da Nova, Alexandre deu entrada na unidade hospitalar em estado grave, inconsciente, com indícios de traumatismo cranioencefálico. 

O acidente em questão aconteceu no cruzamento das ruas Professor João de Lima Paes e São Vicente de Paulo, na região central da cidade, e envolveu duas motocicletas, uma delas, pilotada pelo servidor público.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, as motocicletas já haviam sido retiradas e as vítimas socorridas pelo Corpo de Bombeiros. A segunda vítima envolvida sofreu ferimentos leves e estava com suspeita de fratura na clavícula.

O caso chegou a ser registrado na Polícia Civil e dias depois, foi informado sobre o falecimento de Alexandre. As causas do acidente serão apuradas.

