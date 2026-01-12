Menu
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP

As três vítimas eram filha, neto e genro de Valdir Camilo, ex-vereador e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Castilho, em São Paulo

12 janeiro 2026 - 11h38Luiz Vinicius     atualizado em 12/01/2026 às 11h41
Família morreu em grave acidenteFamília morreu em grave acidente   (Redes Sociais)

Vanessa Marcatto Azevedo Ushizima, de 47 anos, analista judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o marido Thales Ushizima, de 45 anos, e o filho, Augusto, de 7 anos, morreram em um grave acidente na noite deste domingo, dia 11, na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, a SP-563, trecho de Tupi Paulista.

A colisão frontal envolveu o veículo que a família estava, um Toyota Corolla, e um caminhão trator com semi reboque, que atingiu pneus que haviam se soltado de um caminhão Ford Cargo.

Segundo informações do portal Castilho News, o caminhão transitava no sentido Dracena a Monte Castelo e transportava blocos de construção, quando dois pneus do veículo se desprenderam e permaneceram na pista.

O caminhão trator Volvo seguia pelo mesmo sentido, carregando pisos de concreto, quando colidiu com um dos pneus e consequentemente atingiu frontalmente o automóvel de Vanessa e Thales.

Vanessa, Thales e o filho Augusto morreram no local, enquanto o caminhoneiro do Volvo foi socorrido em estado grave para uma unidade hospitalar de Dracena. Testes de Etilômetro constataram como negativo no motorista do caminhão Ford/Cargo e no condutor do Volvo.

Ainda pela manhã desta segunda-feira, dia 12, o trânsito seguiu interditado, aguardando guinchos pesados, para remoção dos veículos envolvidos no acidente.

As três vítimas eram filha, neto e genro de Valdir Camilo, ex-vereador e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Castilho, em São Paulo.

