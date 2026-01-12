Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP

Vanessa Marcatto Azevedo Ushizima, de 47 anos, analista judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o marido Thales Ushizima, de 45 anos, e o filho, Augusto, de 7 anos, morreram em um grave acidente na noite deste domingo, dia 11, na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, a SP-563, trecho de Tupi Paulista.

A colisão frontal envolveu o veículo que a família estava, um Toyota Corolla, e um caminhão trator com semi reboque, que atingiu pneus que haviam se soltado de um caminhão Ford Cargo.

Segundo informações do portal Castilho News, o caminhão transitava no sentido Dracena a Monte Castelo e transportava blocos de construção, quando dois pneus do veículo se desprenderam e permaneceram na pista.

O caminhão trator Volvo seguia pelo mesmo sentido, carregando pisos de concreto, quando colidiu com um dos pneus e consequentemente atingiu frontalmente o automóvel de Vanessa e Thales.

Vanessa, Thales e o filho Augusto morreram no local, enquanto o caminhoneiro do Volvo foi socorrido em estado grave para uma unidade hospitalar de Dracena. Testes de Etilômetro constataram como negativo no motorista do caminhão Ford/Cargo e no condutor do Volvo.

Ainda pela manhã desta segunda-feira, dia 12, o trânsito seguiu interditado, aguardando guinchos pesados, para remoção dos veículos envolvidos no acidente.

As três vítimas eram filha, neto e genro de Valdir Camilo, ex-vereador e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Castilho, em São Paulo.

