Sete pessoas ficam feridas em acidente com capotamento na BR-163, em Rio Brilhante

Grave acidente envolvendo dois veículos foi registrado no final da manhã deste sábado, dia 31, na BR-163, em Rio Brilhante - a 160 quilômetros de Campo Grande.

Um dos carros envolvidos é um veículo Volkswagen Fox, que estavam com quatro ocupantes, que acabou capotando após a colisão. O segundo veículo envolvido, é uma caminhonete com placas do Pará, onde estavam três ocupantes.

Segundo informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, as causas do acidente ainda não foram devidamente esclarecidas, mas a PRF (Polícia Rodoviária Federal) iniciou os procedimentos para esclarecer o sinistro.

Ainda conforme o site, todas as vítimas foram socorridas por equipes da Motiva Pantanal e encaminhadas para atendimento médico no hospital da cidade. Nenhuma sofreu ferimentos graves.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também