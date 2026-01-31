Menu
Sete pessoas ficam feridas em acidente com capotamento na BR-163, em Rio Brilhante

Veículos envolvidos são um Volkswagen Fox, com 4 ocupantes, e uma caminhonete com 3 passageiros

31 janeiro 2026 - 14h32Luiz Vinicius     atualizado em 31/01/2026 às 14h34
Fox ficou capotado na pistaFox ficou capotado na pista   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Grave acidente envolvendo dois veículos foi registrado no final da manhã deste sábado, dia 31, na BR-163, em Rio Brilhante - a 160 quilômetros de Campo Grande.

Um dos carros envolvidos é um veículo Volkswagen Fox, que estavam com quatro ocupantes, que acabou capotando após a colisão. O segundo veículo envolvido, é uma caminhonete com placas do Pará, onde estavam três ocupantes.

Segundo informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, as causas do acidente ainda não foram devidamente esclarecidas, mas a PRF (Polícia Rodoviária Federal) iniciou os procedimentos para esclarecer o sinistro.

Ainda conforme o site, todas as vítimas foram socorridas por equipes da Motiva Pantanal e encaminhadas para atendimento médico no hospital da cidade. Nenhuma sofreu ferimentos graves.

