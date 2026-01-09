Menu
Sobe para três o número de mortos em razão do acidente na MS-240, em Inocência

As vítimas foram identificadas e seriam de Três Lagoas

09 janeiro 2026 - 18h22Luiz Vinicius
Os três mortos do grave acidente na MS-240Os três mortos do grave acidente na MS-240   (Redes Sociais)

Foram identificados como Leandro Marcos Rodrigues Carvalho, de 34 anos, Filipe Deivide Torres Pereira da Silva, de 28 anos, e Wellington Luiz Ribeiro Pomini, de 31 anos, as três vítimas fatais do grave acidente de trânsito envolvendo uma picape Fiat Strada e uma carreta na manhã desta sexta-feira, dia 9, na MS-240, em Inocência.

Todos os três rapazes estavam na picape, onde Leandro era o motorista, enquanto Filipe era passageiro do banco traseiro e Wellington do banco do passageiro. Eles eram naturais de Três Lagoas.

Segundo informações do portal RNC67, as duas primeiras vítimas morreram ainda no local após ficarem presos nas ferragens em razão do impacto frontal entre a picape e a carreta. Pomini, por sua vez, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda há outras duas pessoas feridas e em estado grave: Tayane Pereira da Silva Chagas, de 32 anos, e Júlio Cesar Cordeiro Rezende, de 27 anos, que precisaram ser transferidos em sistema vaga zero para um hospital de Três Lagoas.

O motorista da carreta, identificado como João Paulo Rocha de Lima, de 37 anos, seguia de Inocência para Paranaíba, e relatou às autoridades, conforme o site local, que a caminhonete teria iniciado uma ultrapassagem em curva, com faróis apagados, momento em que houve a colisão frontal entre os dois veículos.

O caminhoneiro estava acompanhado do filho, de 8 anos, que sofreu um corte na parte de trás da cabeça e recebeu atendimento médico em um hospital da região, assim como o pai, que ficou em observação.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil de Inocência.

