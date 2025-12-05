Menu
Menu Busca sexta, 05 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Trânsito

Tentativa de conversão dá errado e carros colidem na Antonio Maria Coelho

Acidente provocou lentidão e complicou o trânsito próximo ao Parque das Nações Indígenas

05 dezembro 2025 - 08h22Luiz Vinicius e Sarah Chaves    atualizado em 05/12/2025 às 08h30
Acidente provocou lentidão na rua próximo ao Parque das NaçõesAcidente provocou lentidão na rua próximo ao Parque das Nações   (Sarah Chaves)
Dr Canela

Tentativa de conversão de uma condutora, conduzindo um Fiat Pálio, deu errado e provocou um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, dia 5, na rua Antônio Maria Coelho, em Campo Grande.

Ela seguia no sentido bairro e ao tentar fazer a manobra para retornar ao sentido centro, para estacionar numa empresa, colidiu contra um veículo Volkswagen Up, conduzido por um homem.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, devido a tentativa de conversão, houve o choque entre os veículos, que ficaram danificados e os dois motoristas, ficaram feridos.

Eles apresentavam escoriações e dores pelo corpo, onde foram atendidos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda conforme apurado pela reportagem, a condutora do Fiat Pálio trabalha na concessionária responsável pela distribuição de água em Campo Grande.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local e tentou reorganizar o trânsito, que ficou bastante prejudicado com o acidente.

Reportar Erro
Dr Canela
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caminhonete ficou destruída no acidente
Trânsito
Mulher morre em acidente envolvendo três veículos na BR-267, entre Jardim e Maracaju
Carro atropelou o adolescente
Trânsito
Ciclista de 15 anos morre após ser atropelado por carro entre Dourados e Fátima do Sul
Fabiano Ludwing era funcionário da empresa
Trânsito
Ponta-poranense que morreu na MS-386 trabalhava em empresa de maquinários agrícolas
Picape capotou após colisão
Trânsito
Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã
Carro se despedaçou em pedaços com o acidente
Trânsito
VÍDEO: Câmera de carreta flagrou momento do acidente fatal na BR-262, em Três Lagoas
Carro ficou com a frente danificada após o acidente
Trânsito
VÍDEO: Mais um? Carro atinge mureta onde jovem morreu em acidente na Gunter Hans
Carro ficou completamente destruído
Trânsito
Carro se parte ao meio e motorista morre em acidente na BR-262 em Três Lagoas
Carro ficou completamente destruído no acidente
Trânsito
VÍDEO: Câmera flagrou colisão de carro e mureta que vitimou jovem na Gunter Hans
Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
Jovem perdeu a vida no acidente
Trânsito
Motociclista morre em acidente com carreta e garupa fica ferida em Mundo Novo

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Picape capotou após colisão
Trânsito
Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã