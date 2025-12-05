Tentativa de conversão dá errado e carros colidem na Antonio Maria Coelho

Luiz Vinicius e Sarah Chaves atualizado em 05/12/2025 às 08h30

Tentativa de conversão de uma condutora, conduzindo um Fiat Pálio, deu errado e provocou um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, dia 5, na rua Antônio Maria Coelho, em Campo Grande.

Ela seguia no sentido bairro e ao tentar fazer a manobra para retornar ao sentido centro, para estacionar numa empresa, colidiu contra um veículo Volkswagen Up, conduzido por um homem.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, devido a tentativa de conversão, houve o choque entre os veículos, que ficaram danificados e os dois motoristas, ficaram feridos.

Eles apresentavam escoriações e dores pelo corpo, onde foram atendidos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda conforme apurado pela reportagem, a condutora do Fiat Pálio trabalha na concessionária responsável pela distribuição de água em Campo Grande.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local e tentou reorganizar o trânsito, que ficou bastante prejudicado com o acidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também