Testemunhas viram motociclista bebendo antes de acidente fatal em São Gabriel

Testemunhas relataram para as autoridades que viram Carlos Roberto Guaresma Alves, de 28 anos, em um bar e ingerindo bebida alcoólica, momentos antes do acidente que o vitimou na noite desta quinta-feira, dia 30, em São Gabriel do Oeste.
A informação consta no boletim de ocorrência registrado na delegacia da cidade. Outro ponto detalhado é que a condutora do Volkswagen Gol, de 25 anos, envolvido no acidente, freou bruscamente, mas não conseguiu evitar a colisão.
A versão, inclusive, corrobora com as marcas de frenagem no asfalto, no cruzamento entre Avenida São Francisco com a rua Albino de Souza Brandão. Carlos seguia em uma Yamaha YBR pela rua e o veículo pela avenida.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o motociclista ainda com vida, encaminhando ele para atendimento no Hospital Municipal. Porém, pouco tempo depois, o homem não resistiu e mesmo com os esforços médicos, acabou morrendo.
A Polícia Militar esteve no local e registrou todo o fato, encaminhando para a Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do acidente.
O caso foi registrado na Polícia Civil como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.Reportar Erro