Testemunhas viram motociclista bebendo antes de acidente fatal em São Gabriel

Saiba Mais Trânsito Motociclista morre após se envolver em acidente com carro em São Gabriel do Oeste

Testemunhas relataram para as autoridades que viram Carlos Roberto Guaresma Alves, de 28 anos, em um bar e ingerindo bebida alcoólica, momentos antes do acidente que o vitimou na noite desta quinta-feira, dia 30, em São Gabriel do Oeste.

A informação consta no boletim de ocorrência registrado na delegacia da cidade. Outro ponto detalhado é que a condutora do Volkswagen Gol, de 25 anos, envolvido no acidente, freou bruscamente, mas não conseguiu evitar a colisão.

A versão, inclusive, corrobora com as marcas de frenagem no asfalto, no cruzamento entre Avenida São Francisco com a rua Albino de Souza Brandão. Carlos seguia em uma Yamaha YBR pela rua e o veículo pela avenida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o motociclista ainda com vida, encaminhando ele para atendimento no Hospital Municipal. Porém, pouco tempo depois, o homem não resistiu e mesmo com os esforços médicos, acabou morrendo.

A Polícia Militar esteve no local e registrou todo o fato, encaminhando para a Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do acidente.

O caso foi registrado na Polícia Civil como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Saiba Mais Trânsito Motociclista morre após se envolver em acidente com carro em São Gabriel do Oeste

Deixe seu Comentário

Leia Também