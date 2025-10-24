Menu
Trânsito

Tia e sobrinha morrem em grave acidente entre moto e ônibus em Três Lagoas

Suspeita é que elas não teriam respeitado a sinalização de um cruzamento

24 outubro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Vítimas que morreram no acidenteVítimas que morreram no acidente   (Folha de Três Lagoas)

Janaína Correia de Araújo, de 36 anos, e Carolaine Vicente da Silva, de 24 anos, morreram em decorrência de um grave acidente de trânsito entre uma motocicleta e um ônibus no cruzamento das ruas Sandra de Oliveira com Rosalvo Nunes, em Três Lagoas, no final da tarde desta quinta-feira, dia 23.

A tia e a sobrinha estavam trafegando em uma Honda Biz, e segundo testemunhas, elas não teriam respeitado a sinalização e preferencial no cruzamento, no bairro Mais Parque.

Segundo o site 24H News MS, as mulheres ao passarem pelo cruzamento, foram atingidas pelo ônibus do transporte coletivo do município. Devido ao forte impacto, ambas foram arremessadas para o gramado da calçada de uma das vias.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local para tentar reverter o quadro das vítimas, no entanto, em decorrência dos graves ferimentos, tia e sobrinha não resistiram e faleceram no local.

Além da Polícia Militar, estiveram trabalhando no local a Polícia Civil e a Polícia Científica para os levantamentos de praxe.

