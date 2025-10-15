Tombamento de carreta provoca congestionamento entre Aquidauana e Campo Grande

Acidente de trânsito envolvendo o tombamento de uma carreta carregada com cimento, na manhã desta quarta-feira, dia 15 de outubro, provocou a interdição temporária da BR-262, entre Aquidauana e Campo Grande.

Informações preliminares apontam que o condutor do veículo tentava uma ultrapassagem no momento do acidente, que não envolveu outros veículos.

Segundo detalhes do portal O Pantaneiro, a carreta estava seguindo no sentido para Campo Grande e na cabine estavam o homem, que conduzia o veículo, e uma mulher, que acabou se ferindo e sendo socorrida para uma unidade de saúde da capital sul-mato-grossense.

A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram acionados para trabalhar no bloqueio do tráfego e auxiliar na remoção do veículo para a posterior liberação da rodovia.

A orientação para os demais motoristas é aguardar a liberação ou buscar rotas alternativas.

