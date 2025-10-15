Menu
Menu Busca quarta, 15 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Tombamento de carreta provoca congestionamento entre Aquidauana e Campo Grande

Suspeita é que condutor teria tentado uma ultrapassagem; BR-262 está com trânsito temporariamente interrompido

15 outubro 2025 - 11h11Luiz Vinicius
Carreta tombou durante tentativa de ultrapassagemCarreta tombou durante tentativa de ultrapassagem   (O Pantaneiro)

Acidente de trânsito envolvendo o tombamento de uma carreta carregada com cimento, na manhã desta quarta-feira, dia 15 de outubro, provocou a interdição temporária da BR-262, entre Aquidauana e Campo Grande.

Informações preliminares apontam que o condutor do veículo tentava uma ultrapassagem no momento do acidente, que não envolveu outros veículos.

Segundo detalhes do portal O Pantaneiro, a carreta estava seguindo no sentido para Campo Grande e na cabine estavam o homem, que conduzia o veículo, e uma mulher, que acabou se ferindo e sendo socorrida para uma unidade de saúde da capital sul-mato-grossense.

A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram acionados para trabalhar no bloqueio do tráfego e auxiliar na remoção do veículo para a posterior liberação da rodovia.

A orientação para os demais motoristas é aguardar a liberação ou buscar rotas alternativas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Menina tinha forte apego com o tio
Trânsito
A uma semana do aniversário, criança de 1 ano morre atropelada por caminhão em Corumbá
Carro foi encontrado capotado nas margens da rodovia
Trânsito
Motorista capota carro em acidente e morre a caminho do hospital em Dourados
Imagem ilustrativa
Trânsito
Idosa morre após ser atropelada no Jardim Noroeste; motociclista fugiu do local
Jardineiro morreu instantes depois do acidente
Trânsito
Jardineiro morre após acidente entre motos em via de Bela Vista
Familiares estiveram no local
Trânsito
Motociclista perde controle, cai na MS-473 e morre em Nova Andradina
Caso aconteceu na última quinta-feira, dia 9
Trânsito
Indígena de 22 anos morre atropelada por carreta na BR-163, em Itaquiraí
Vigia foi atingido por um caminhão na rodovia
Trânsito
Vigia tenta atravessar rodovia, hesita e morre atropelado por caminhão na MS-156
Motorista derrubou o poste e travou a pista da avenida
Trânsito
JD1TV: Testando carro do amigo, motorista destrói Jetta e poste na Av. Mato Grosso
Carga ficou espalhada na pista
Trânsito
JD1TV: Motorista flagra caminhão 'ziguezagueando' e tombando na BR-262, em Miranda
Vítima foi atropelada pelo caminhão
Trânsito
JD1TV: Caminhão avançou preferencial e atropelou garupa em acidente fatal no Cidade Morena

Mais Lidas

Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
Ilustrativa
Polícia
Homem não gosta de 'fio terra' e acaba esfaqueado pela esposa: 'dedada não autorizada'
Carlos está foragido
Interior
Mulher é assassinada com tiros na cabeça pelo marido em Bandeirantes
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
Polícia
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã