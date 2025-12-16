Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul

Ultrapassagem mal sucedida resultou em um grave acidente de trânsito, na manhã desta terça-feira, dia 16, na BR-267, em Nova Alvorada do Sul, que terminou na morte de três pessoas da mesma família.

Morreram na colisão Benjamin Zordan, de 74 anos, Silma das Graças de Abreu Zordan, de 73 anos, e Emilina Kester Nink, de 55 anos, todas da mesma família, que estavam em um Toyota Corolla. O condutor do veículo, sobreviveu, assim como os ocupantes do Volkswagen Virtus, que foram socorridos em estado grave.

Informações divulgadas pelo portal Folha da Cidade, aponta que a família que ocupava o Corolla saiu de Rondônia e seguia para a cidade de Rosana, no interior de São Paulo, quando passava pela cidade sul-mato-grossense.

O acidente foi ocasionado pelo Virtus, que seguia na direção contrária e tentava uma ultrapassagem a um veículo, resultando na colisão frontal entre os dois veículos.

Os sobreviventes foram encaminhados para hospitais de Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram presentes no local dos fatos para os levantamentos necessários.

