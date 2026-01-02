Três pessoas ficam feridas após carro sair da pista em rodovia de Nova Andradina

Pelo menos três pessoas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Nova Andradina, após o veículo Toyota Corolla em que estavam, sair da pista na manhã desta sexta-feira, dia 2, na BR-267, próximo ao distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

O condutor alegou que perdeu o controle da direção durante o trajeto e saiu da pista, parando nas margens da rodovia. A causa do acidente não foi relatada.

Segundo o site Jornal da Nova, as três pessoas ficaram com ferimentos leves e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros.

O Corolla apresentava danos significativos na parte da frente e na lateral direita

