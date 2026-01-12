Van conduzida por adolescente acerta árvore e 11 morrem na fronteira entre MS e Bolívia

Pelo menos 11 pessoas morreram em um acidente envolvendo van e árvore na rodovia Bioceânica, entre cidades de Puerto Suárez e Puerto Quijarro, na Bolívia, na fronteira com Corumbá, na manhã desta segunda-feira, dia 12.

Todas as vítimas são da mesma família, envolvendo crianças e adultos, e retornavam de uma festa. O condutor da van seria um adolescente, de 14 anos, que perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore às margens da rodovia.

Segundo informações do portal da Unitel TV, que outros quatro ocupantes do veículo ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Príncipe de Paz em Quijarro e Puerto Suárez. Uma menina foi levada para Santa Cruz de La Sierra em estado grave, enquanto outra pessoa, ainda não identificada, foi transferida para o Pronto-Socorro de Corumbá.

O agente de trânsito Miguel Lipe Calizaya disse à emissora Unitel, revelou que um adolescente, com idade estimada entre 13 e 14 anos, seria o possível condutor da van. Ele também está entre as vítimas fatais.

As circunstâncias do acidente seguem sob investigação pelas autoridades bolivianas.

