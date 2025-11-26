Menu
VÍDEO: Acidente entre carretas deixa motorista sem braço entre Eldorado e Itaquiraí

Cena chamou atenção de outras pessoas que pararam para ajudar os envolvidos

26 novembro 2025 - 10h23Luiz Vinicius
Braço de um dos motoristas ficou pela pistaBraço de um dos motoristas ficou pela pista   (Reprodução/Francisco Maranata)

Caminhoneiro, que não teve a identificação revelada, perdeu um dos braços em um grave acidente de trânsito envolvendo duas carretas na BR-163, entre Eldorado e Itaquiraí, no final da tarde desta terça-feira, dia 25.

A colisão teria sido frontal e também envolveu demais veículos que estavam atrás das carretas.

Apesar da gravidade da situação, não há relatos de vítimas gravemente feridas, a não ser o motorista que perdeu um dos braços, que ficou jogado na pista.

A Polícia Rodoviária Federal e a Motiva Pantanal atenderam a ocorrência.

O trecho onde aconteceu o acidente ficou interditado para retirar os veículos e também os destroços da pista.

 

