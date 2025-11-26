VÍDEO: Acidente entre carretas deixa motorista sem braço entre Eldorado e Itaquiraí

Caminhoneiro, que não teve a identificação revelada, perdeu um dos braços em um grave acidente de trânsito envolvendo duas carretas na BR-163, entre Eldorado e Itaquiraí, no final da tarde desta terça-feira, dia 25.
A colisão teria sido frontal e também envolveu demais veículos que estavam atrás das carretas.
Apesar da gravidade da situação, não há relatos de vítimas gravemente feridas, a não ser o motorista que perdeu um dos braços, que ficou jogado na pista.
A Polícia Rodoviária Federal e a Motiva Pantanal atenderam a ocorrência.
O trecho onde aconteceu o acidente ficou interditado para retirar os veículos e também os destroços da pista.
