VÍDEO: Câmera de carreta flagrou momento do acidente fatal na BR-262, em Três Lagoas

Foi identificado como Antônio de Paula Pereira, de 51 anos, o motorista que morreu em um grave acidente entre carro e carreta na noite da última segunda-feira, dia 1º, na BR-262, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Imagens gravadas pela câmera da carreta mostraram o momento em que o veículo, um Toyota Corolla, invade a pista contrária por motivos ainda a serem esclarecidos, e colide frontalmente, de maneira violenta, na carreta.

Segundo o portal RCN 67, o impacto foi tão forte que o veículo se partiu ao meio e destroços ficaram espalhados pela pista por mais de 50 metros - distância aproximada de onde a carreta conseguiu parar.

Outro detalhe que chama atenção é que o velocímetro do Corolla ficou travado em 160 km/h. Antônio teve o corpo dilacerado e morreu ainda no local.

A carreta seguia no sentido de Três Lagoas a Campo Grande, enquanto o veículo de passeio fazia o caminho inverso.

As investigações seguem para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também