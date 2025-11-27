VÍDEO: Câmera registrou avanço de preferencial em acidente com 3 carros no Santa Fé

Câmera de segurança flagrou o exato momento em que o condutor de um Chevrolet Ônix fura o cruzamento da Tv. Zezé Flores com a rua Antonio Maria Coelho e provoca acidente com mais dois carros, na manhã desta quinta-feira, dia 27, em Campo Grande.
Conforme as imagens, o motorista não respeita a sinalização de 'Pare' do cruzamento e é colhido pelo condutor de um veículo Ford Focus, que está seguindo pela Antonio Maria Coelho.
Como consequência, o Ônix só para após bater contra a traseira de uma SUV, da Haval.
Apesar da magnitude do acidente, não houve feridos, apenas danos materiais.
A Polícia Militar de Trânsito esteve no local para controlar o trânsito e realizar os trâmites necessários da ocorrência.
