VÍDEO: Câmera registrou avanço de preferencial em acidente com 3 carros no Santa Fé

Saiba Mais Trânsito VÍDEO: Ônix perde roda em acidente com três veículos na Antonio Maria Coelho

Câmera de segurança flagrou o exato momento em que o condutor de um Chevrolet Ônix fura o cruzamento da Tv. Zezé Flores com a rua Antonio Maria Coelho e provoca acidente com mais dois carros, na manhã desta quinta-feira, dia 27, em Campo Grande.

Conforme as imagens, o motorista não respeita a sinalização de 'Pare' do cruzamento e é colhido pelo condutor de um veículo Ford Focus, que está seguindo pela Antonio Maria Coelho.

Como consequência, o Ônix só para após bater contra a traseira de uma SUV, da Haval.

Apesar da magnitude do acidente, não houve feridos, apenas danos materiais.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local para controlar o trânsito e realizar os trâmites necessários da ocorrência.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Saiba Mais Trânsito VÍDEO: Ônix perde roda em acidente com três veículos na Antonio Maria Coelho

Deixe seu Comentário

Leia Também