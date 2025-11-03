VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã

O campo-grandense Daniel Gracioso Ramos, de 25 anos, é uma das pessoas identificadas que morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na MS-164, no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, no final da manhã desta segunda-feira, dia 3 de novembro.

Além dele, foram identificadas como Gabrielly Fernandes Barbosa, estudante de medicina, de 25 anos, e a professora aposentada Cirlei Barbosa, de 69 anos.

Informações do site Ponta Porã News apontam que as duas mulheres estavam em um Honda Fit e retornavam de Jardim para Ponta Porã, quando houve a colisão com o outro veículo, um Chevrolet Prisma, conduzido por Daniel.

Ainda conforme o site, o carro em que estavam o campo-grandense estava com alguns produtos supostamente contrabandeados, que em decorrência do acidente, ficaram espalhados na pista e pessoas que passavam pelo local, saquearam os itens.

A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada pelas autoridades. A Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local do acidente.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Ponta Porã, para passarem por exames de necropsia e serem liberados para familiares.

