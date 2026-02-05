VÍDEO: Grave acidente entre caminhões é registrado entre Paranaíba e Ap. do Taboado

Grave acidente de trânsito entre dois caminhões foi registrado na manhã desta quinta-feira, dia 5, na BR-158, no trecho entre Paranaíba e Aparecida do Taboado.
Um dos veículos envolvidos acabou saindo da pista e caiu em um barranco, ficando tombado às margens da pista. O outro caminhão ficou entre as duas pistas.
A reportagem segue apurando mais detalhes. Por enquanto, não há detalhes da dinâmica do acidente e não há confirmação de mortes, porém, os motoristas teriam ficado feridos.
A rodovia está enfrentando um congestionamento quilométrico, que chega na entrada de Paranaíba.
