Trânsito

VÍDEO: Grave acidente entre caminhões é registrado entre Paranaíba e Ap. do Taboado

Rodovia está com congestionamento quilométrico

05 fevereiro 2026 - 11h23Luiz Vinicius     atualizado em 05/02/2026 às 11h26
Um dos caminhões ficou entre as duas pistasUm dos caminhões ficou entre as duas pistas   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Grave acidente de trânsito entre dois caminhões foi registrado na manhã desta quinta-feira, dia 5, na BR-158, no trecho entre Paranaíba e Aparecida do Taboado.

Um dos veículos envolvidos acabou saindo da pista e caiu em um barranco, ficando tombado às margens da pista. O outro caminhão ficou entre as duas pistas.

A reportagem segue apurando mais detalhes. Por enquanto, não há detalhes da dinâmica do acidente e não há confirmação de mortes, porém, os motoristas teriam ficado feridos.

A rodovia está enfrentando um congestionamento quilométrico, que chega na entrada de Paranaíba.

 

